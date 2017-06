Globo Play tem 3,6% dos assinantes de streaming por celular no país

SÓ PODE SER REPRODUZIDA COM ASSINATURA NELSON DE SÁ SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Globo avança a passos lentos no ambiente digital, apesar da prioridade dada à internet nas mudanças que vem realizando, principalmente nos telejornais. Sua principal aposta, o serviço Globo Play, um concorrente da Netflix com programas da rede de televisão, foi lançado há um ano e meio e ainda não supera 3,6% dos consumidores de entretenimento pago via smartphone. Seis meses antes, estava em 2,6%. Muito à frente, a Netflix, que chegou há mais de cinco anos ao Brasil, seu primeiro mercado internacional, alcança 63%. Os serviços de streaming de música vêm em seguida, também à frente da Globo: Spotify com 21,3%, Deezer com 4,7%. Os dados são da pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion Box, cujo relatório avalia que "o crescimento da Globo Play merece ser observado", apesar da penetração relativamente baixa, lembrando que um ano atrás ela sequer "figurava na lista". O levantamento entrevistou 1.904 brasileiros com smartphone durante o mês de abril e tem margem de erro de 2,2 pontos. Os percentuais foram calculados com base nos 422 entrevistados que disseram ser assinantes de serviços de entretenimento móvel com pagamento de assinatura mensal. Eles responderam à questão "Liste quais serviços de entretenimento você assina e cujo conteúdo é acessado predominantemente através de app em seu smartphone", podendo citar espontaneamente até três serviços.