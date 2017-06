Vídeo de elefantes salvando filhote de afogamento viraliza; assista

(foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Uma gravação de 50 segundos feita pelas câmeras de segurança do zoológico de Seul, na Coreia do Sul, viralizou nas redes sociais. A cena é digna de um filme de ação — e mostra como vale a pena trabalhar em equipe. Dois elefantes, um adulto e um bebê, estão a beira de um lago artificial. O filhote cai na água e não consegue nadar. No mesmo instante, um deles tenta puxá-lo com a tromba, sem sucesso. Rapidamente, outro animal, com ares de desespero, aparece e tenta ajudar —também sem sucesso. Em pouquíssimo tempo, os dois parecem bolar o plano perfeito: correm para entrar no lago e chegar até o bebê. Os dois então escoltam o pequeno animal até a parte mais rasa para poder salvá-lo.