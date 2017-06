(foto: Franklin de Freitas)

A Polícia Militar emitiu nota no início da noite desta terça-feira (20) para justificar sua ação na frente da Câmara Municipal de Curitiba. Pelo menos quatro servidores ficaram feridos. Os servidores municipais protestavam contra o pacote de ajuste fiscal proposto pelo prefeito Rafael Greca (PMN) e o prédio acabou invadido, o que impediu novamente a realização da votação. Confira a íntegra da nota:

A Polícia Militar do Paraná atuou na preservação da ordem pública, garantindo o direito constitucional de manifestação pública do cidadão, coletiva e pacífica. Sendo assim, a Polícia Militar adotou todas as providências necessárias com vistas a preservar a ordem pública, em conjunto com o Poder Judiciário e Ministério Público. Neste contexto e dentro do processo democrático, uma negociação mediada pela PM, em parceria com a Câmara Municipal, resultou na liberação do plenário às 17h desta terça-feira (20/06) pacificamente.

A PM iniciou os trabalhos no final da madrugada desta terça-feira (20/06). No entanto, por volta das 10h, houve a invasão da Câmara Municipal, quando um grupo derrubou as grades e adentrou o plenário. Neste momento, vários policiais militares, na tentativa de conter a invasão, foram agredidos de diversas formas.

Um Guarda Municipal à paisana foi detido e encaminhado ao 1º Distrito Policial (1º DP), onde assinou um Termo Circunstanciado (TC). Ainda durante a confusão, outro Guarda Municipal e mais três manifestantes ficaram feridos e foram atendidos pelos bombeiros militares.

A Polícia Militar atuou cumprindo o seu papel de preservação da ordem pública e garantia do exercício dos poderes constituídos, no caso o Legislativo municipal, de modo absolutamente equilibrado com razoabilidade, preservando vidas e respeitando a dignidade da pessoa humana.

A Polícia Militar do Paraná reforça que respeita o direito do cidadão à manifestação pacífica, no entanto salienta que não são toleradas condutas de desordem, agressão, depredação do patrimônio público e privado, dentre outras situações correlatas.

Veja fotos da invasão da Câmara