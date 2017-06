Com Leandro Donizete de saída, Santos encara o Vitória em Salvador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O volante Leandro Donizete, 35, se mostrou descontente com a condição de reserva no Santos e pediu para não ser escalado para o jogo contra o Vitória, nesta quarta-feira (21), às 19h30, em Salvador, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador alegou motivos pessoais para pedir a dispensa. Com a suspensão de Thiago Maia, a expectativa era que o veterano, um dos principais reforços contratados pelo clube para esta temporada, fosse titular. No entanto, o técnico Levir Culpi preferiu Alison. Com salário de cerca de R$ 300 mil mensais e três anos de contrato, ele é um dos jogadores mais caros do elenco. Foi aquisição feita a pedido de Dorival Júnior por causa da disputa da Libertadores. A característica de marcação, de volante mais próximo à zaga, encaixava na necessidade que o time teoricamente teria no torneio sul-americano. Seu empresário é Edson Khodor, que também cuida da carreira de Lucas Lima e é nome influente no departamento de futebol do clube. Com sete pontos conquistados nos últimos três jogos, o Santos pode terminar a rodada na terceira posição da tabela. Isso acontecerá se derrotar o Vitória e o Grêmio vencer o Coritiba, na quinta (22). Gripado, Lucas Lima também será desfalque. O substituto deverá ser Vitor Bueno, que ficou no banco de reservas no empate com a Ponte Preta no último sábado (17). VITÓRIA Fernando Miguel; Patric, Kanu, Fred, Gefferson; Willian Farias, Uillian Correia, Gabriel Xavier; David, Kieza, Neilton. T.: Alexandre Gallo SANTOS Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz, Jean Mota; Renato, Alisson, Vitor Bueno; Bruno Henrique, Kayke, Copete. T.: Levir Culpi Estádio: Barradão, em Salvador (BA) Juiz: Heber Roberto Lopez (SC) Horário: 19h30 desta quarta-feira TV: SporTV