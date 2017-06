Número de Food Trucks cai 72% em Curitiba em dois anos

Com nova regulamentação, Food Trucks devem ter vida nova em Curitiba (foto: Franklin de Freitas)

Embora a nova regulação para os Food Trucks tenha sido recebida como uma boa notícia para o setor, para muitos a medida vem tarde. Nos últimos dois anos, segundo estimativa da Associação Paranaense de Food Trucks (APFT), o número de empreendimentos registrou uma queda de aproximadamente 72% em Curitiba. Na segunda-feira o prefeito Rafael Greca assinou a nova regulamentação para o setor, que foi comemorada pelos empresários.

“O mercado caiu bastante recentemente. Há cerca de dois anos tinhamos umas 180 operações, irregulares ou regulares. Hoje, acredito que vá ter condições de se habilitar nos chamamentos públicas umas 50 operações”, estima Antonio Paulo Potier Tanaka, presidente da APFT.

Segundo o empresário, um dos principais fatores para o insucesso dos empreendimentos foi justamente a falta de uma regulação adequada para o setor. “Até então não tinha viabilidade legal da Prefeitura, pontos legais em que pudéssemos trabalhar. E muita gente só quis trabalhar legalmente”, aponta ele.

Ainda hoje, em verdade, os truckers precisam “se virar nos 30” para conseguir lucrar, participando de eventos privados ou então alugando espaços em estacionamentos ou terrenos privados, tendo ainda de pagar ao locador uma taxa pelo uso de energia e até um percentual sobre as vendas.



Esse, porém, não foi o único fator que acabou inviabilizando a operação de muitos empreendimentos. Segundo Tanaka, muita gente não se preparou adequadamente para tentar entrar nesse mercado, o que não chega a ser uma surpresa. De acordo com o IBGE, de cada dez empresas que são abertos no país, seis não sobrevivem após cinco anos de atividade, sendo que a maioria deles não chega ao terceiro ano de vida.

“Vejo uma questão econômica. Muita gente se iludiu com a moda food truck, muita gente não se preparou, não fez a tarefa de casa, que é preparar um plano de negócios, conhecer a estrutura, como é o trabalho. Então tem um conjunto de questões”, afirma Tanaka, apontando ainda que com a nova regulação a tendência é que o setor volte a aquecer nos próximos anos.

“O reaquecimento não é para este ano, mas vai ter uma retomada, algo mais pensado, mais estudado, mais trabalho. Acredito que agora quem for entrar nesse mercado vai ter um posicionamento diferente”, finaliza.

Empresários querem o Centro

Após quatro anos em compasso de espera, os food trucks (ao que tudo indica) poderão finalmente sair às ruas de Curitiba, depois que o prefeito Rafael Greca assinou o novo decreto regulando a atividade no município e, pelo texto, os veículos poderão trabalhar em locais públicos, a exemplo do que acontece em outras cidades, como São Paulo e Nova York.

De acordo com Antonio Paulo Potier Tanaka, presidente da Associação Paranaense de Food Trucks (APFT), o novo texto atendeu 90% das demandas da categoria, sendo a principal delas a escolha dos pontos em que os food trucks ficarão na cidade. É que serão os próprios empresários que apontarão os locais de interesse a partir de um edital de chamamento público, que será publicado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. A Prefeitura, então, irá analisar a viabilidade para liberar (ou não) o espaço.

Ainda segundo Tanaka, a expectativa é que tal edital seja publicado em aproximadamente um mês. Embora ainda não esteja definido quais serão os locais em que os truckers ficarão, ele aponta que a vontade dos empresários é ficar durante o dia pelo Centro.

“A intenção da Prefeitura é fazer a ocupação de parques e praças. Já os empresários querem trabalhar durante o dia no Centro e de noite ir mais para os bairros”, explica o presidente da APFT. “Então a tendência é que no final tenhamos uma mescla das duas situações”, complementa.