Junta Comercial lança novo site

A Junta Comercial do Paraná (Jucepar) apresenta o seu novo site institucional (www.juntacomercial. pr.gov.br). Mais moderno, interativo e fácil de navegar, o portal foi inteiramente redesenhado com base nas diretrizes de modernização da autarquia. Na nova página, os serviços mais utilizados foram colocados em evidência.

O lançamento do site integra as comemorações dos 125 anos da Jucepar e, de acordo com o presidente da autarquia, Ardisson Akel, a nova página reflete o processo de modernização pelo qual a Junta Comercial vem passando.