Inverno faz gastos da população subirem pelo menos 10%

O inverno começou na madrugada de hoje, e promete muitos dias frios, à exemplo de ontem, quando Curitiba teve a tarde mais fria do ano, com termômetros em no máximo 11,8ºC e sensação térmica de apenas 6ºC. Hoje, as temperaturas devem variar entre 8 e 14 graus. Mas além do frio, o inverno também pode representar 10% mais custos para o consumidor por conta das baixas temperaturas. De acordo com pesquisa conduzida pelo Google, utilizando dados de busca na plataforma e no Youtube, a procura por compras em geral cresce 10% no inverno.