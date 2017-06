40 mil farão 24 horas de oração

O próximo fim de semana será de grande movimentação no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba. Mais de 40 mil pessoas são esperadas durante a 11ª edição das “24 Horas em Oração”, evento que é comandado pelo padre Reginaldo Manzotti e acontecerá de forma ininterrupta no sábado e domingo.

Já são mais de 35 caravanas e 1.500 pessoas confirmadas, que vêm de todos os cantos do Brasil e do país vizinho, Paraguai. A intensa programação começa às 19 horas do sábado e segue até às 19 horas do domingo, com Santa Missa, Adorações, pregações e terços. Sete pregadores se revezarão nas 24 horas de programação.