Curitiba terá virada esportiva

A primeira Virada Esportiva de Curitiba terá mais de 100 atividades físicas e esportivas em diversos locais da cidade nos dias 30 de junho e 1º de julho. O objetivo é divulgar diferentes modalidades, incentivar a prática esportiva da iniciação até o alto rendimento e reforçar o papel do esporte como instrumento de socialização e bem-estar.

Entre os destaques da Virada estão a corrida de revezamento de 12 horas, no Parque Barigui; o passeio ciclístico do Pedala Curitiba, com saída na Praça Afonso Botelho; a maratona aquática no Clube da Gente do Bairro Novo; e as apresentações de palco na Praça Osório, que terá desde ginástica rítmica até aulão de zumba nos dois dias do evento.

A Virada Esportiva foi criada para atender participantes de todas as idades, com atividades gratuitas que incluem modalidades como artes marciais, basquete, futsal, caminhada, ginástica, natação, skate, capoeira, polo aquático, vôlei de areia, bocha, corridas, defesa pessoal, handebol, tênis, crossfit, ciclismo, slackline, arvorismo.

Para aquecer a população e prepará-la para a Virada Esportiva, a partir deste final de semana acontecerão diversas ações esportivas, começando no sábado, às 8 horas, com a primeira etapa do Desafio Xeque Mate Sesc de Xadrez. No domingo, tem corrida de rua.