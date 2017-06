Flash mob abre semana de Canto Coral

Flash mob reuniu diversos grupos de canto coral (foto: Vagner Rosario Abril/Veja)

A 2ª Semana de Canto Coral Henrique de Curitiba teve seu pontapé, ontem, com a realização de um flash mob com participação de diversos grupos corais, em frente à Capela Santa Maria para a execução da obra Agnus Dei, da Missa Dilligite de Camargo Guarnieri, sob a regência de Mara Campos e participação do Coro da Camerata Antiqua de Curitiba.

Cerca de 30 corais e mil coralistas passarão pelo palco da Capela Santa Maria nesta semana. Fazem parte da programação da 2ª Semana de Canto Coral de Curitiba concertos diários, cursos de aperfeiçoamento e palestra com a direção artística da regente titular do Coro da Camerata Antiqua de Curitiba, Mara Campos.

A 2ª Semana de Canto Coral terá uma programação de oficinas para regentes e educadores musicais, palestra e concertos dos grupos participantes. “Não queríamos que fosse uma vitrine, com apenas apresentações dos grupos. Por isso, propusemos oficinas para a troca de experiências e para trazer novas técnicas para enriquecer o encontro”, conta Mara.