Câmara tem cenas de guerra, nova invasão e votação suspensa outra vez

PMs tentam conter manifestantes, ontem, na Câmara (foto: Franklin de Freitas)

A segunda tentativa de votar o pacote de ajuste fiscal proposto pelo prefeito Rafael Greca (PMN) terminou nesta segunda-feira (20) com nova invasão da Câmara Municipal de Curitiba e confronto entre policiais e manifestantes. Apesar do forte esquema de segurança montado pela Casa desde a madrugada, o cerco da Polícia Militar não conseguiu evitar a ocupação do plenário, e a suspensão da votação até a próxima segunda-feira. No confronto, quatro pessoas ficaram feridas e um guarda municipal à paisana que participava do protesto chegou a ser detido, mas foi liberado logo depois.

Greca reagiu afirmando que se o plano não for votado, até o final do ano a prefeitura não terá como pagar os salários dos servidores. Com o novo adiamento, a base do prefeito tem apenas uma semana para aprovar o pacote de ajuste fiscal, já que no próximo dia 30, a Câmara entra em recesso.

Os quatro projetos em pauta de ontem prevêem a suspensão dos planos de carreira e da data-base do reajuste salarial anual dos servidores, o aumento nas contribuições previdenciárias e o repasse de R$ 600 milhões do fundo de aposentadoria municipal para a prefeitura, limites para os gastos com pessoal e o leilão de dívidas do município. Na terça-feira da semana passada, a votação já havia sido suspensa após a invasão do Legislativo, e as negociações entre os sindicatos dos servidores e a prefeitura não avançaram.

Na segunda-feira (19), a PM chegou à Câmara por volta das 4 horas da manhã, na tentativa de se antecipar aos manifestantes e cercou a Casa antes que os servidores chegassem. A sessão chegou a ser aberta às 9 horas, mas foi suspensa logo depois, para que os líderes partidários discutissem como seria a votação.

“Bandidos”

Um desentendimento entre o líder do prefeito, Pier Petruzziello (PTB) e a vereadora de oposição, Professora Josete (PT), acabou sendo o estopim para o confronto. Josete acusou o governista de ter chamado manifestantes e sindicalistas de “bandidos”. Já o líder do prefeito disse que Josete e a vereadora Noêmia Rocha (PMDB) teriam “insuflado” a invasão. A discussão chegou até o lado de fora do prédio, levando os servidores a forçarem a entrada, avançando sobre o cerco policial por volta das 10h20. Os PMs usaram cassetetes, e gás de pimenta para tentar conter a invasão sem sucesso e a sessão foi suspensa.

A direção do Legislativo obteve uma determinação de reintegração de posse da juíza Patrícia Bergonse, da 5ª Vara de Fazenda Pública, aumentando de R$ 50 mil para R$ 100 mil a multa em caso de descumprimento da decisão. Quatro horas após o início da ocupação, Serginho do Posto anunciou a suspensão das votações até segunda-feira. “É hora de recompor o diálogo entre a situação e a oposição. O Legislativo precisa trabalhar”, disse o tucano. Após o anúncio, por volta das 17 horas, os manifestantes desocuparam a Casa.

“Não vou mais ceder para sindicalistas”, disse o líder do prefeito, ao criticar os invasores. Já a oposição culpou a intransigência da prefeitura pelo confronto. “Estamos fazendo mais esse apelo para que isso não se transforme numa tragédia”, disse a vereadora Noêmia Rocha.