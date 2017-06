Sem ajuste não tem salário, avisa Greca

Diante de nova invasão da Câmara Municipal de Curitiba e a suspensão da votação do pacote de ajuste fiscal, o prefeito Rafael Greca (PMN) afirmou ontem que se as propostas não forem votadas, até o final do ano a prefeitura não terá como manter o pagamento dos salários dos servidores públicos da Capital. Greca atribuiu o movimento contrário às medidas à seus adversários políticos.

“Caso esse plano não seja votado a cidade se desligará aos poucos, comprometendo os serviços essenciais. Não conseguirei cumprir nem a folha de pagamento no final do ano”, alegou o prefeito. “Eu não desisti de nenhuma promessa de campanha. Fiz o plano para cumprir o que prometi. Os atuais servidores não terão alterações nas suas aposentadorias”, argumentou Greca. “Não existe milagre. A conta tem que ser paga com ajuste fiscal. E não se quer tirar nada de ninguém. Não se vai criar cargo em comissão algum. É mentira”, disse ele.

Sobre a nova invasão da Câmara e a suspensão da votação, Greca disse que os servidores estão “trabalhando contra si mesmos” ao boicotar o ajuste. “Eles (os servidores) não sabem o que estão fazendo. “A folha de pagamento é de R$ 305 milhões por mês, metade do 13º eu pagar ia neste mês e a folha de junho iria para R$ 455 milhões. Se eu fizer isso, vou escoando os recursos municipais e vou deixar de cumprir obrigações com a cidade”, disse.

Para o prefeito, o movimento contrário ao pacote seria uma tentativa de opositores em promover “um terceiro turno da eleição”. “Se eu der aumento de salário sem aumento de receita estou enganando os funcionários. Por que os servidores não fizeram greve contra o Fruet (Gustavo Fruet, ex-prefeito) quando ele colocou a previsão de pagamento para o IPMC em 2015, 2016 e 2017? Eu quero por no orçamento e estou sofrendo com uma greve injusta”, disse.

Desmanche - O prefeito negou que haja uma rebelião na base aliada na Câmara. “Não tem cabimentoEles todos querem votar. Não existe isso de desmanche da base. O plano de recuperação de Curitiba é o que desejo para o bem da cidade, estou querendo salvar a aposentadoria deles”, alegou.