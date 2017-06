(foto: Divulgação)

A deputada federal paranaense Christiane Yared (PR) criticou duramente ontem a decisão da Justiça de reverter a pena atribuída ao empresário Ivo Nascimento Pitanguy em serviços comunitários. Pintaguy responde pela morte do operário José Ferreira da Silva, em agosto de 2015, no Rio de Janeiro. “É uma vergonha. Nós não aceitaremos que a morte dos nossos filhos seja paga com cestas básicas. Que leitura fica para esses assassinos? A sociedade fica refém de assassinos de trânsito que estão liberados para matar novamente. Isso é uma afronta à todas as famílias”, lamentou Yared.

Cestas básicas

Pitanguy, que é filho do famoso cirurgião plástico, atropelou e matou o trabalhador no bairro da Gávea, Zona Sul do Rio. De acordo com o processo, o condutor aparentava sintomas de embriaguez. Na decisão, a Justiça acatou que a pena do culpado fosse convertida em prestação de serviços comunitários, multa de R$ 300 mil e a suspensão por cinco anos do direito de dirigir. A decisão é da juíza Alessandra Bilac, da 40ª vara criminal da capital fluminense. “Converter a prisão em multa deixa a certeza de impunidade para a população. Uma vida não pode ser trocada por cestas básicas”, apontou.

Devolução

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) negou recurso do ex-presidente da Câmara Municipal de Curiúva (Norte Pioneiro), Antônio Carlos Piazentin dos Santos e outros sete vereadores, contra decisão do órgão que condenou o grupo a devolver R$ 100 mil aos cofres públicos, por aumento de salário acima do previsto na Constituição. De acordo com o TCE, em 2011, as contas da Câmara foram rejeitadas por descumprimento da norma constitucional segundo a qual os salários dos vereadores não pode exceder 30% da remuneração dos deputados estaduais.

Teto

Na época, segundo o tribunal, os R$ 5 mil pagos aos veradores excedia esse teto, já que os deputados recebiam então R$ 12.834,00. Além disso, o aumento dos salários concedido em 2011 foi de 17%, porcentagem excedente ao índice de inflação do período, de 10,18%.

Fraude

O TCE também determinou que o ex-presidente da Câmara de Primeiro de Maio (região Norte),

Fernando Shigueru Matsuki, devolva R$ 6 mil ao cofre. O motivo seria uma licitação realizada em 2008 para a contração de empresa para simular a seleção de servidores que, segundo denúncia comprovada tribunal, já haviam sido previamente escolhidos. Além da devolução, foram aplicadas oito multas de R$ 1.450,98 a Matsuki e aos demais responsáveis pela fraude.

Simulação

O delegado da Polícia Civil Maurício de Oliveira Camargo enviou representação com o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) e o inquérito policial realizados para a investigação do concurso. A investigação apontou a simulação da licitação, com a falsificação de documentos, a fim de viabilizar contratação direta. O concurso fraudado teria sido operado pela empresa Contec Consultoria. Após a conclusão da CPI e do inquérito policial, o concurso foi anulado e todos os servidores contratados, demitidos.

“Fantasma”

O ex-presidente da Câmara Municipal de Guarapuava (Centro-Sul ) entre 2013-2014 e outro ex-vereador da legislatura foram condenados pela 2ª Vara Criminal por peculato a três anos e quatro meses de prisão e 15 dias-multa cada. Segundo a denúncia do Ministério Público, o ex-presidente e o ex-vereador participaram de esquema para desviar dinheiro do orçamento da Câmara, por meio do pagamento indevido de verbas. Para tanto, teriam nomeado uma servidora lotada no gabinete do ex-vereador, onde exercia a função de “assessora”, para o cargo de “assessora de gabinete da presidência”, para o qual a remuneração era maior.