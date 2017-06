Kleber, do Coritiba, é suspenso pelo STJD por causa de cusparada

Kleber deixa o campo contra o Bahia: risco de suspensão grande (foto: Geraldo Bubniak / AGb)

O atacante Kleber Gladiador, do Coritiba, foi suspenso preventivamente no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), na noite desta terça-feira (20). A suspensão ocorreu depois que o Presidente do STJD, Ronaldo Botelho Piacente, concedeu uma liminar impetrada pela Procuradoria da Justiça Desportiva. Com isso, o jogador fica suspenso até que o processo seja julgado pela Comissão Disciplinar – o caso deve entrar em pauta na próxima semana. Assim, a menos que o Coritiba consiga um efeito suspensivo, Kleber não enfrentará o Grêmio nesta quinta-feira (22).

Kleber foi denunciado por dupla agressão a jogadores do Bahia e por cuspir no zagueiro Edson, do Bahia, na quinta-feira (15), quando os dois se enfrentaram pela 7ª rodada do Brasileirão. A Procuradoria classificou as atitudes do atacante como graves em justificativa para o pedido da suspensão prevista no artigo 35 do CBJD.

No relatório da partida entre Coritiba e Bahia, o árbitro Wagner Reway narrou na súmula a expulsão do atacante coxa-branca aos 26 minutos do segundo tempo por cuspir no adversário Edson fora da disputa da bola – Edson revidou e também foi expulso. Além desse fato, imagens do jogo mostram Kleber acertando em duas oportunidades jogadores adversários. Próximo dos 10 minutos do primeiro tempo, o camisa 83 do Coritiba acertou o meia Zé Rafael com uma cotovelada. No segundo tempo, minutos antes da expulsão, Kleber atingiu Edson com um soco.

Com base na súmula e nos vídeos, a Procuradoria ofereceu denúncia contra Kleber por dupla agressão física (responderá duas vezes ao artigo 254-A) e por cuspir no adversário (artigo 254-B), ambos do CBJD. Cada infração prevê até 12 jogos de suspensão. Além dos artigos, a Procuradoria destacou a gravidade nos atos praticados pelo atleta do clube paranaense e, com base no artigo 35 do CBJD, solicitou através de liminar a suspensão preventiva do jogador.

Expulso por revidar a cusparada em Kleber, Edson, do Bahia, também responderá ao artigo 254-B do CBJD, que prevê suspensão de seis a 12 partidas.