Governistas cochilam e PEC avança

Em um cochilo da base governista, a oposição conseguiu dar andamento na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara à tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que propõe eleição direta em caso de vacância da presidência da República. Apesar de pedido de vista conjunto na sessão de ontem, a PEC poderá ser votada já na próxima semana.

A base aliada vinha obstruindo a análise da PEC, mas nesta terça a oposição foi mais ágil e conseguiu concluir a leitura do relatório da admissibilidade do texto. Com o pedido de vista, a proposta só poderá ser votada em duas sessões plenárias.

Os governistas não contavam com a realização da sessão na manhã de ontem.