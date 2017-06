Aplicativo da Alep facilita acesso a leis e direitos

Assembleia: Procon é parceiro de iniciativa da Casa (foto: Vagner Rosario)

A Assembleia Legislativa lançou ontem o aplicativo para celular “Agora é Lei no Paraná”, que permitirá à população o acesso a mais de 140 leis estaduais de interesse do cidadão. Com a ferramenta, o consumidor pode fazer valer seus direitos em lojas, supermercados, shoppings, restaurantes, hospitais, bancos, escolas e companhias aéreas.

As pessoas, muitas vezes, não conhecem os seus direitos. Esse aplicativo permite que as leis sejam acessíveis a todos e possam ser usadas com facilidade”, disse o presidente da Casa, deputado Ademar Traiano (PSDB). O tucano destacou que o aplicativo foi produzido sem custo algum para o contribuinte.

A coordenadora do Procon do Paraná, Cláudia Silvano, afirmou que o órgão será parceiro do Legislativo no atendimento às denúncias dos consumidores. “Estatísticas indicam que as pessoas acessam o aparelho celular em média 70 vezes por dia. Esse é o veículo ideal para o consumidor”, lembrou.

Criado pela Diretoria de Comunicação da Assembleia, o aplicativo traz ilustrações para facilitar a identificação do tema e tem uma linguagem simples. “Nossa ideia foi oferecer ao consumidor uma ferramenta que colabore com o seu dia a dia de uma forma prática. A população vai poder usar o aplicativo para cobrar seus direitos no ato”, explicou a diretora de Comunicação, Kátia Chagas. Ela enfatizou que o dispositivo, que já pode ser acessado “off-line”, será “atualizado continuamente, a medida que novas leis que beneficiem o consumidor sejam aprovadas”,