Protesto contra pacote fiscal deixa quatro feridos em Curitiba

ESTELITA HASS CARAZZAI CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Um protesto de servidores municipais contra o pacote fiscal proposto pelo prefeito, Rafael Greca (PMN), terminou em invasão do plenário e confronto com a polícia, com quatro pessoas feridas, na manhã desta terça-feira (20). Cerca de 4.000 manifestantes, segundo os organizadores, estavam em frente à Câmara quando um grupo tentou invadir o local, cercado por cordões de isolamento. A Polícia Militar, que fazia a guarda do prédio, reagiu com cassetetes e spray de pimenta. Os vereadores tentavam votar, pela segunda vez, um pacote que impõe um teto aos gastos com pessoal, altera o plano de carreira dos servidores, corta gratificações como a licença-prêmio e aumenta a contribuição previdenciária, entre outras medidas. A votação foi suspensa após a confusão e só deve ser retomada na semana que vem. A Prefeitura de Curitiba argumenta que vive "uma calamidade financeira sem precedentes" e que já vem cortando despesas, mas precisa refrear o gasto com pessoal.