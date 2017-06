Congo tem mais de 3 mil mortos em confrontos

Congo — Pelo menos 3,3 mil pessoas morreram na província de Kasai, na República Democrática do Congo, devido a uma onda recente de violência causada pela milícia Kamuina Nsapu, que semeia o terror na região desde agosto do ano passado, informou ontem a Igreja Católica no país. “Pelo menos 3,7 mil casas e 20 povoados foram destruídos, dez deles pelo Exército e quatro pela milícia”, apontou a Igreja, que tem atuado como mediadora em conflitos locais. Mais de 1,3 milhão de pessoas já fugiram de Kasai desde o início da onda de violência. Mais da metade delas jovens que, em algumas ocasiões, foram separados dos seus pais ou recrutados por milícias, informou hoje o Conselho de Refugiados Norueguês (NRC). Em maio, durante uma escalada da violência na região, 8 mil pessoas por dia se viram obrigadas a fugir, disse o NRC. Segundo a Agência das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), 475 mil congoleses já fugiram para países vizinhos, sendo que cerca de 30 mil para Angola. Os civis são as principais vítimas das atrocidades, em particular os dos grupos étnicos luba e lulua.

Foragidos

Bélgica — A polícia da Bélgica procura dois indivíduos foragidos após a explosão ocorrida na noite de ontem na estação central de trem de Bruxelas, informaram fontes policiais. A explosão aconteceu depois que foram efetuados disparos contra um indivíduo que carregava um pacote, de acordo com a polícia. Testemunhas afirmaram que o indivíduo neutralizado pelos militares gritou “Alá é grande” antes de explodir o pacote que levava, disseram meios de comunicação belgas. Os militares que patrulham a estação central efetuaram os disparos.

Calor

Estados Unidos — A Organização Meteorológica Mundial (OMM), agência especializada das Nações Unidas para tempo e clima, advertiu ontem que espera novas ondas intensas de calor este ano tanto na Europa como na Ásia, e disse que 2017 será um ano “excepcionalmente quente”. “Haverá mais ondas de calor neste verão, não só na Europa como em outras partes do mundo”, afirmou o cientista Omar Baddour,. Segundo ele, atualmente a Europa vive uma onda de calor que, embora seja um fenômeno meteorológico “natural”, é considerado um “evento extremo”.

Acordo

Venezuela — Um grupo de países da Organização dos Estados Americanos (OEA), liderado pelo México, negocia um projeto de resolução sobre a crise da Venezuela buscando aprová-lo na 47ª Assembleia Geral da entidade, em Cancún. A tentativa ocorre após não ter havido um acordo sobre o assunto em uma reunião de chanceleres dos países membros da OEA. O grupo que busca o acordo teve reuniões na segunda-feira e ontem pela manhã, para que a Assembleia Geral de Cancún, que termina hoje, não se encerre sem um grande acordo regional.

Sanções

Rússia — O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos reforçou as sanções existentes contra a Rússia “ao identificar uma série de indivíduos e entidades envolvidos no conflito em curso relacionado à Rússia e à Ucrânia”. O Departamento do Tesouro americano afirmou que a ação de ontem foi tomada para manter “o alinhamento das medidas dos EUA com as de nossos parceiros internacionais”. Segundo a instituição, o emprego das sanções é consistente com o compromisso dos EUA de buscar uma resolução diplomática para a crise ucraniana.