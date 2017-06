Tempo frio marcará 1º dia do inverno no Sul do país

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O inverno começa oficialmente à 1h24 desta quarta (21) com o frio típico da estação. Isso por conta da frente fria que segue pelo oceano e continuará agindo na faixa leste de São Paulo, e da massa de ar polar que vem atrás dela e manterá as temperaturas baixas no restante do Estado e em toda a região Sul. Na região metropolitana de São Paulo, a quarta-feira começa com tempo nublado e temperaturas em torno dos 14°C. Podem ocorrer algumas aberturas de sol no decorrer do dia, mas não o suficiente para elevar os termômetros ou reduzir a sensação de frio. A máxima não deve ultrapassar os 18°C. O sol ganhará força a partir de quinta (22), ficando ainda mais frequentes no final de semana, embora não consiga espantar por completo a sensação de frio, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Não deve chover e os termômetros marcarão entre 11°C e 22°C no final de semana. No interior do Estado, o sol também volta a aparecer, mas algumas regiões poderão ter temperaturas ainda mais baixas, como a de Itapetininga e da serra da Mantiqueira, que poderão marcar entre 6°C e 8°C nos próximos dias. A temperatura máxima pode chegar aos 28°C em cidades como Ribeirão Preto e São José do Rio Preto.

OUTRAS REGIÕES

O Sul do país, que registrou geada e temperaturas abaixo de 0°C nesta terça-feira (20), deve ter mais um dia de frio na quarta, mas, assim como parte do Sudeste, já haverá sinais de enfraquecimento da massa de ar polar que age na região. Nesta terça, o Inmet já registrou na região temperaturas como -4,4°C, em São José dos Ausentes (RS); -2,2°C, em São Joaquim (SC); e -0,2°C, em Bom Jesus (RS) e Cambará do Sul (RS). Na quarta, podem haver novas temperaturas próximas de 0°C, mas não são esperadas inferiores a -2°C. Já no final de semana, as mínimas devem ficar entre os 6°C e os 9°C, enquanto as máximas ficarão próximas dos 20°C. Não devem ocorrer chuvas e o sol aparece forte durante o dia. Já as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste devem ter predomínio de sol nos próximos dias, apesar das pancadas de chuvas isoladas no norte do Maranhão, Piauí, Ceará e no norte da região Norte. As temperaturas podem chegar aos 32°C no nordeste do Mato Grosso e aos 34°C no norte do Piauí e do Pará.

NOVA ESTAÇÃO

Nos três meses de inverno, a cidade de São Paulo deve ter temperaturas e chuvas dentro da média esperada para a época, segundo previsão do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da prefeitura. As madrugadas, porém, continuam frias, facilitando os recordes de temperatura mínima. "Não devem ser observadas longas sequências de dias com temperaturas baixas como em 2016, ano que foi bem diferente de 2014 e 2015 que foram mais quentes", aponta o órgão.