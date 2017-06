A cantora Adele fez uma visita surpresa ao Corpo de Bombeiros de Londres na segunda-feira (19). Ela quis agradecer pessoalmente os responsáveis por apagaram as chamas do prédio residencial de 24 andares que pegou fogo na capital inglesa na semana passada. O responsável pela unidade no Chelsea, Ben King, contou como foi a visita da cantora: “Ela simplesmente apareceu na estação, bateu na janela e disse que trouxe bolo para nós. Então abrimos a porta para ela, ela tirou os óculos escuros e disse: ‘Oi, eu sou Adele’. Ficamos chocados”. Adele tomou uma xicará de chá e se juntou aos bombeiros para um minuto de silêncio, em homenagem às 79 pessoas que morreram no incêndio. “Não é todo dia que a maravilhosa e carinhosa Adele aparece na Estação de Bombeiro de Chelsea para uma xícara de chá e umbolo conosco”, disse um dos bombeiros.

Até “Mulher Maravilha” ganhou menos que super-heróis homens

Muitas pessoas estão revoltadas com o fato de Gal Gadot, a atriz que interpreta a Mulher Maravilha, ganhar menos que outros atores que interpretam super-heróis. Segundo a revista Variety, a israelense assinou um contrato em 2014 para fazer três filmes: Batman vs Superman, Mulher Maravilha e Liga da Justiça. Em cada um, ela ganharia US$ 300 mil. O salário está sendo comparado com o do ator Henry Cavill, que interpretou o Superman. Estima-se que ele tenha recebido US$ 14 milhões em O Homem de Aço, primeiro filme da franquia. Entretanto, uma reportagem da revista Vanity Fair afirma duvidar da cifra. Segundo uma fonte “com conhecimento sobre negociações de estúdios e franquias de filmes”, o contrato de Cavill teria sido parecido com o de Gadot, ou seja, os US$ 14 milhões não seriam referentes a apenas um filme. Além disso, segundo o Daily Dot, Chris Evans, intérprete do Capitão América, assinou um contrato igual ao de Gadot, com os mesmos valores (US$ 300 mil dólares) para fazer três longas. O valor ganho pela Mulher Maravilha ainda pode aumentar. Quando os filmes são grandes sucessos, é comum que os atores recebam um bônus.

Coldplay deve vir ao Brasil em novembro

Depois de Green Day anunciar uma turnê brasileira para o início de novembro, agora é a vez da banda britânica Coldplay ser cotada para shows no País no mesmo mês. A informação foi divulgada pelo jornal Destak. Segundo a notícia, a banda fará shows na primeira quinzena de novembro, em datas e locais a serem definidos. A nova vinda do Coldplay surpreendeu até os fãs da banda, que puderam ver Chris Martin e sua trupe há pouco tempo no Brasil. A banda se apresentou por aqui pela última vez em abril do ano passado.

Daniel Day-Lewis se aposenta

O inglês Daniel Day-Lewis, que ganhou três vezes o Oscar de Melhor Ator (por Meu Pé Esquerdo, Sangue Negro e Lincoln), não vai mais atuar, segundo a revista Variety, especializada em cinema. “Daniel Day-Lewis não vai mais trabalhar como ator. Ele é imensamente grato a seus colaboradores e espectadores por tantos anos. Essa é uma decisão particular e nem ele ou seus representantes vão falar mais sobre o assunto”, disse um agente do ator.

Níver do dia

Eduardo Suplicy

político brasileiro

76 anos