Pai policial ajuda atriz na preparação

Com tanto empenho, Paolla tem agradado não só ao público em geral, mas também à sua audiência mais crítica: o próprio pai. “Ele está feliz de assistir, diz: ‘Está direitinho’. Sem querer, a ajuda, ele me deu durante anos, o que eu ouvia ele falar, eu via ele ser severo e enérgico com todo mundo, mas também era brincalhão. Por sorte, ele está gostando, mas, se não estiver bom, ele fala.”

É esse exemplo do pai policial, que ela cresceu admirando, que a atriz carrega em sua própria caracterização. “A Jeiza é bom caráter, boa filha. É a oportunidade que a gente tem de mostrar um bom caráter que não seja bobo como as pessoas esperam - porque bom caráter virou sinônimo de ser bobo e acho que não é isso. Ela tem sentimentos e é uma boa profissional. Esse policial existe e é essa classe que eu quero representar. Quando eu faço a Jeiza, faço para uma classe, que, como qualquer outra profissão, tem profissionais bons e ruins. A gente resolveu contar a história de um profissional que a gente espera ver na vida.”

Assédio - Assim como outras personagens femininas, como a Ritinha de Isis Valverde e a Bibi de Juliana Paes, a Jeiza de Paolla Oliveira tem crescido dentro da trama. Ela é apaixonada por Zeca (Marco Pigossi), com quem vive às turras, e tem protagonizado cenas importantes, como quando fez o parto de Ritinha (ex-namorada de Zeca) dentro de um táxi, em meio a um tiroteio, enquanto comandava uma operação policial. A cena emocionou o público - e as próprias atrizes.

E a trama caminha para um embate futuro entre Jeiza e Bibi, que vai virar criminosa. “Acho que a dramaturgia vai mudando, de acordo com o público, com o movimento da vida. Acho que, de uns tempos para cá, vem se pedindo personagens mais fortes femininos Teve o momento das mocinhas mais românticas, e agora o público está pedindo novos heróis, e esses novos heróis talvez não tenham só uma cara, por isso que a Jeiza briga com a mãe, é meio desbocada, briga com o Zeca. Aí vem uma Ritinha, que é um personagem bastante delicado.”