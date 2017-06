'Até quando as mulheres vão viver precisando aceitar tudo?', desabafa Maisa Silva

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maisa Silva usou o Facebook nesta terça-feira (20 ) para se pronunciar sobre a polêmica envolvendo Silvio Santos e Dudu Camargo em programa no último domingo (18). Na ocasião, o dono do SBT insistiu que Maisa e Dudu poderiam formar um casal. "Se for para isso eu posso ir embora. Não estou aqui para arrumar namorado, estou para participar do programa", disse Maisa durante a gravação. A jovem apresentadora deixou comentários no Twitter posteriormente, mas decidiu publicar um texto maior no Facebook. De início, ela destacou que não iria expor sua opinião por se sentir pressionada ou dever explicações sobre o caso. "Quando uma menina de 15 anos não aceita qualquer brincadeira ou comentário, e se posiciona, causa espanto. E muita gente se sente no lugar de tentar repreender tal atitude como se me conhecessem, ou se fossem meus pais", escreveu Maisa. "Vivemos em uma sociedade onde a mulher muitas vezes não tem voz e precisa lutar com situações constrangedoras e brincadeirinhas", disse em outro trecho. "Estamos aqui para trazer reflexão: até quando as mulheres vão viver precisando aceitar tudo? Não, é não!", declarou. "Eu faço o que amo, para pessoas que eu amo! Não vou mudar o meu jeito para agradar a ninguém.", concluiu Maisa Silva.