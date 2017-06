Nenhum apostador leva prêmio da Dupla-Sena e da Lotomania

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as seis dezenas das duas faixas do concurso 1.657 da Dupla-Sena. O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 1.600.000,00. Os números sorteados nesta terça-feira (20), em São Paulo, foram: 1º sorteio - 12, 24, 26, 32, 43 e 46; 2º sorteio - 04, 06, 12, 31, 37 e 39. Confira o rateio: 1º sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 19 apostas ganhadoras, R$ 3.648,26 Quadra - 4 números acertados - 1044 apostas ganhadoras, R$ 75,88 Terno - 3 números acertados - 19086 apostas ganhadoras, R$ 2,07 2º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 24 apostas ganhadoras, R$ 2.599,38 Quadra - 4 números acertados - 996 apostas ganhadoras, R$ 79,53 Terno - 3 números acertados - 17791 apostas ganhadoras, R$ 2,22 LOTOMANIA Nenhum apostador acertou as 20 dezenas do concurso 1.772 da Lotomania. O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 1.200.000,00. Os números sorteados nesta terça-feira (20), em São Paulo, foram: 08, 13, 19, 24, 26, 28, 29, 36, 40, 43, 47, 49, 54, 59, 70, 75, 82, 83, 93 e 94. Confira o rateio: 20 acertos - Não houve acertador! 19 acertos - 10 apostas ganhadoras, R$ 21.769,39 18 acertos - 128 apostas ganhadoras, R$ 1.518,51 17 acertos - 1082 apostas ganhadoras, R$ 125,74 16 acertos - 6530 apostas ganhadoras, R$ 20,83 15 acertos - 28315 apostas ganhadoras, R$ 4,80 0 acertos - Não houve acertador! TIMEMANIA Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.046 da Timemania. O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 400.000,00. Os números sorteados nesta terça-feira (20), em São Paulo, foram: 04, 11, 45, 57, 67, 73 e 80. O time de coração sorteado foi o América-RN. Confira o rateio: 7 números acertados - Não houve acertador! 6 números acertados - 4 apostas ganhadoras, R$ 21.225,10 5 números acertados - 121 apostas ganhadoras, R$ 1.002,36 4 números acertados - 2720 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 27699 apostas ganhadoras, R$ 2,00