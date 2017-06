Rio sofre com pontos de alagamento e trânsito caótico após fortes chuvas

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A forte chuva que atinge a cidade do Rio de Janeiro desde o final da tarde provocou alagados e complicou o trânsito em vários bairros na noite desta terça-feira (20). O rio Maracanã transbordou e sirenes chegaram a ser acionadas em algumas favelas. Na rua Jardim Botânico (zona sul), a água cobriu as rodas dos carros e pedestres se penduraram nas grades do parque para se proteger. Em apenas cinco horas, o bairro, que tem o mesmo nome, registrou chuva acima da média esperada para todo o mês de junho — 24% a mais. Em Laranjeiras, choveu 21% a mais. A chuva atingiu bairros das zonas sul, norte e oeste da cidade. Além da rua Jardim Botânico, alagamentos também interditavam, por volta das 22h10, vias nos bairros de Botafogo, Copacabana, Glória, Ipanema e Tijuca. Também chovia muito no Alto da Boa Vista, o que fez o rio Maracanã, na Tijuca, transbordar. Ruas do Leblon e de Laranjeiras também estavam inundadas no horário, afetando o trânsito. Na zona oeste, os bairros mais afetados eram Barra da Tijuca, Cidade de Deus e Jacarepaguá. Em áreas de risco, como as várias favelas construídas nos morros da cidade, sirenes foram disparadas devido à chuva forte. No Morro do Borel, na Tijuca, quatro equipamentos foram acionados e agentes da Defesa Civil orientam a população no local. Não houve alterações em transporte público, com exceção das linhas de ônibus com itinerários por vias interditadas. A chuva desta terça é provocada por uma frente fria que passa pelo oceano e afeta parte do Sudeste. A previsão aponta possibilidade de novas pancadas de chuva, entre moderadas e fortes, para as próximas horas.