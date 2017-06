Vasco e Milton Mendes são denunciados no STJD por brigas e infrações

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O departamento jurídico do Vasco terá trabalho nesta sexta-feira (23), a partir das 10h. De uma vez só, o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) ofereceu duas denúncias contra o técnico Milton Mendes e duas contra o clube por conta de situações que aconteceram nas partidas diante de Grêmio e Corinthians. As suspensões podem chegar a até seis partidas para o treinador e dez ao clube. Milton foi denunciado no artigo 258 (conduta contrária à disciplina e ética desportiva) pela expulsão contra os gaúchos e no artigo 191 (deixar de cumprir a automática) por, supostamente, passar informações para a comissão técnica de dentro de uma cabine de transmissão de São Januário diante dos paulistas. Já o Vasco também responderá no artigo 258 por ser responsabilizado pela conduta de seu treinador, e pode levar uma multa de R$ 10 mil. Na denúncia mais grave, terá que se defender sobre as confusões na arquibancada e na social após protestos contra o presidente Eurico Miranda na partida com o Corinthians. O artigo é o 213 (não prevenir e reprimir as desordens de torcedores) e o clube pode perder até 10 mandos de campo. A briga na arquibancada foi relatada na súmula e o STJD também citou na denúncia contra Milton Mendes declarações do volante Jean confirmando que o técnico interferiu na partida em que estava suspenso.