Preso desde 2008, O.J. Simpson terá condicional analisada em 20 de julho

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após cumprir nove dos 33 anos de cadeia a que foi condenado, O.J. Simpson pode estar perto da liberdade condicional. A audiência que pode tirá-lo da prisão está marcada para o dia 20 de julho. Simpson foi condenado pelos crimes de sequestro, assalto à mão armada e abordagem com arma letal ao tentar confrontar vendedores de relíquias esportivas em um hotel de Las Vegas, em 2007. Na época, Simpson alegou que as relíquias eram dele e que tinham sido roubadas de sua casa na Califórnia enquanto ele era julgado pela morte de sua mulher Nicole Brown e de seu amigo Ron Goldman, em 1995. Simpson foi declarado inocente em 1997. Em sua apelação que será julgada no próximo mês, Simpson alega que não tinha conhecimento que seus parceiros estavam armados e que apenas estava tentando reaver seus pertences roubados. O.J. Simpson está preso desde 2008 na Lovelock Correctional, em Nevada.