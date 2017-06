Cesta de produtos de Festa Junina registra inflação de 2,7%

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cesta de produtos de Festa Junina teve aumento de custo de 2,7% entre 2016 e 2017, segundo dados divulgados nesta terça (20) pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Apesar do aumento, os produtos juninos tiveram uma inflação abaixo da média do IPC (Índice de Preços ao Consumidor), que acumula taxa de 4,05% em 12 meses. As informações são da Agência Brasil. Entre os itens com maiores aumentos de preço estão o fubá de milho (17,83%), a farinha de mandioca (16,81%), o bolo pronto (14,13%), milho de pipoca (13,43%), queijo minas (13,34%) e queijo coalho (11,90%). Dos 26 itens pesquisados, apenas cinco tiveram queda nos preços entre os festejos juninos de 2016 e as festas deste ano: a batata inglesa (-45,63%), couve (-7,52%), mandioca (-5,90%), farinha de trigo (-4,47%) e o óleo de soja (-1,83%).