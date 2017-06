Músico Prodigy, da dupla de rap Mobb Deep, morre aos 42, em Las Vegas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos nomes mais influentes do rap, Prodigy, da dupla Mobb Deep, morreu aos 42 nesta terça (20), em Las Vegas, onde estava internado com um quadro de anemia falciforme. A causa da morte, no entanto, não foi revelada. Ele subiu ao palco pela última vez no sábado (17), mas antes e depois da apresentação ele havia reclamado de estar se sentindo mal e cancelou um encontro com fãs. Albert Johnson, que ficou conhecido como Prodigy, fundou o duo Mobb Deep em 1992. Junto de Havoc, seu parceiro na dupla, lançou oito discos ao longo da carreira.