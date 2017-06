Inverno começa com 9 graus e muitas nuvens em Curitiba

(foto: Valquir Aureliano/Arquivo Bem Paraná)

O inverno começou bem típico em Curitiba e no Paraná na madrugada desta quarta-feira (21), mais precisamente às 1h24. O tempo está estável em grande parte das regiões paranaenses, segundo o Instituto Simepar. Apenas entre a Serra do Mar e as praias, há registros de chuvas fracas. A massa de ar frio que avançou pelo Sul do País, perde força e as temperaturas apresentam uma pequena elevação em relação à última madrugada. Em Curitiba, a mínima nesta madrugada foi de 9 graus e no Paraná, a temperatura mais baixa foi de 8,2 graus.

Simepar divulga a previsão para o inverno 2017 no Paraná

Até domingo (25), as temperaturas máximas e mínimas vão subir gradativamente, de acordo com os meteorologistas. Na quinta, a temperatura deve ficar entre 10 e 17 graus e no domingo, entre 12 e 22 graus. A nebulosidade será grande, mas não há previsão de chuva.