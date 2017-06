Filho de Pintanguy é condenado por atropelar e matar operário no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário Ivo Nascimento de Campos Pitanguy, filho do cirurgião plástico Ivo Pitanguy, foi condenado pela Justiça do Rio pelo atropelamento e morte de um operário, na Gávea, zona sul do Rio, em 2015. A pena de quatro anos e oito meses de prisão do empresário foi convertida em sete horas semanais de trabalho em uma clínica ou instituição especializada na recuperação de vítimas de trânsito, pelo mesmo período da condenação. Pitanguy também deverá doar R$ 300 mil à ABBR (Associação Brasileira de Reabilitação), além de ter suspensa a habilitação para dirigir por cinco anos. Com 70 multas e mais de 240 pontos na carteira, o empresário perdeu o controle do carro que dirigia, bateu em um poste e atropelou o operário José Fernandes Ferreira da Silva, 44, que terminara seu turno nas obras da linha 4 do metrô. O empresário foi preso em flagrante após atropelar e matar o operário. Dias depois, a Justiça concedeu a liberdade provisória a Pitanguy após a colocação de uma tornozeleira eletrônica.