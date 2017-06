Rio registra maior volume de chuva para junho dos últimos 20 anos

MARTHA ALVES E FERNANDA PEREIRA NEVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após registrar o maior volume de chuva para o mês de junho dos últimos 20 anos, o Rio de Janeiro amanheceu nesta quarta-feira (21) com pontos de alagamento e interdições em vias. As 11 estações pluviométricas registraram o maior volume de chuva do que o esperado para todo o mês de junho, de acordo com o Sistema Alerta Rio. A estação do Alto da Boa Vista marcou 247 mm de chuva nesta terça. O maior volume registrado anteriormente foi de 154,2 mm na Barra/Centro, em junho de 2006. O bairro do Jardim Botânico, na zona sul, foi um dos mais afetados pela chuva. A água cobriu as rodas dos carros e pedestres se penduraram nas grades do parque para se proteger. Em apenas oito horas, o bairro, que tem o mesmo nome, registrou 129,6 mm de chuva. No bairro de Santa Tereza, choveu 102 mm, e na Tijuca/Muda choveu 95,4 mm. Também choveu acima da média para o período nos bairros da Saúde, Laranjeiras, Recreio dos Bandeirantes, São Cristóvão, Jacarepaguá/ Cidade de Deus, Ilha do Governador, Grajaú e Barra/Riocentro. Em áreas de risco, como as várias favelas construídas nos morros da cidade, sirenes foram disparadas devido à chuva forte. No Morro do Borel, na Tijuca, quatro equipamentos foram acionados e agentes da Defesa Civil orientam a população no local. Não houve alterações em transporte público, com exceção das linhas de ônibus com itinerários por vias interditadas. A previsão indica tempo instável nesta quarta com possibilidade de chuva fraca a moderada, ocasionalmente forte em pontos isolados, a qualquer hora do dia. INTERDIÇÕES A avenida Epitácio Pessoa estava interditada por volta das 5h30 desta quarta (21) no sentido Ipanema, próximo da rua Tabatinguera. No sentido Rebouças, o trânsito segue no sistema pare-siga com orientação da CET-Rio. No mesmo horário, a rua Jardim Botânico o trânsito liberado parcialmente, mas equipes da CET estão no local orientando os motoristas. Por volta das 6h, havia acúmulo de água na pista lateral da avenida Brasil, no sentido centro, na região de Benfica.