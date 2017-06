Caio vê Eugênio com Irene em 'A Força do Querer'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rubinho agradece Bibi por tê-lo protegido, sem que Caio perceba. Caio vê Eugênio com Irene. Joyce se preocupa com Ivana. Eugênio afirma a Caio que está apaixonado por Irene. Bibi retoma seu emprego como manicure. Leila estranha o comportamento de Yuri. Zeca se incomoda com as atitudes de Jeiza durante seu trabalho. Leila confronta Bibi sobre suas intenções com Caio. Ruy recebe uma nova intimação da Justiça, a mando de Cibele. Dantas pede ajuda a Shirley para impedir a vingança de Cibele contra Ruy. Cândida insinua que Edinalva e Abel têm interesse um no outro. Nonato descobre que Silvana gosta de apostar. Ruy vê o carro de Eugênio parado em frente ao prédio de Caio.