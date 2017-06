Republicana vence disputa na Geórgia vista como 'plebiscito' sobre Trump

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os republicanos venceram na terça-feira (20) a disputa por uma das cadeiras do Estado da Geórgia na Câmara, em uma eleição considerada um plebiscito sobre o governo do presidente Donald Trump. A candidata republicana Karen Handel venceu a disputa em um distrito no subúrbio de Atlanta contra o democrata John Ossoff por 52% dos votos a 48%. A campanha, a mais cara da história dos EUA em disputas legislativas, custou cerca de US$ 60 milhões (R$ 200 milhões). A eleição foi convocada após o republicano Tom Price renunciar a sua cadeira na Câmara para virar secretário da Saúde do governo Trump. Qualquer que fosse o resultado, o pleito não alteraria de maneira significativa o equilíbrio de forças no Congresso, onde os republicanos têm maioria nas duas casas. Ainda assim, a candidatura de Ossoff, 30, era uma aposta dos democratas para tentar animar suas bases após a derrota na eleição presidencial de novembro. Novato na política, Ossoff obteve 48% dos votos no primeiro turno da disputa, em abril, resultado que por pouco não lhe garantiu uma vitória surpreendente em um distrito que elege republicanos desde os anos 1970. Trump celebrou a vitória de Handel, 55. "Trabalho fantástico, estamos orgulhosos de vocês!", disse o presidente em um canal oficial. Esta é a quarta derrota dos democratas em eleições legislativas neste ano. Além da Geórgia, o partido perdeu para os republicanos nos Estados da Carolina do Sul, do Kansas e de Montana.