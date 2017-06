Responsável por tentativa de ataque em Bruxelas era marroquino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bélgica afirmou nesta quarta-feira (21) que o homem morto pela polícia na estação central de Bruxelas na véspera após uma tentativa fracassada de atentado a bomba era um cidadão marroquino de 36 anos que não estava no radar das autoridades por suspeita de terrorismo. Segundo o promotor Eric Van Der Sypt, as iniciais do suspeito eram O. Z. e a polícia vasculhou sua casa no bairro Molenbeek, gueto em que vivem imigrantes considerado um "ninho de terroristas". O promotor também desmentiu a informação circulada na véspera de que o suspeito levava explosivos em seu corpo. Na terça-feira, às 20h44 (15h44, em Brasília), o suspeito gritou "Allahu akbar" (Deus é grande, em árabe) antes de detonar parcialmente uma bomba feita de pregos que levava em uma mala. A explosão não deixou feridos. O extremista ainda correu em direção a um soldado antes de ser morto a tiros. A tentativa de atentado provocou o esvaziamento da estação central e da Grand-Place, a praça central onde ficam a Câmara Municipal e a Casa do Rei e um dos principais pontos turísticos da cidade. Os dois pontos ficam a cerca de 200 metros de distância. As linhas 1 e 5 do metrô, além de várias linhas de ônibus, foram interrompidas. A Bélgica está em alerta desde que homens-bomba mataram 32 pessoas em uma estação de metrô e no aeroporto da capital, em 22 de março do ano passado.