Guto Ferreira é ameaçado, mas direção do Inter não 'vê espaço' para mudança

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Guto Ferreira nem bem chegou e já está ameaçado no Inter. Mesmo com menos de um mês de trabalho, a falta de um salto de rendimento no time combinado com pontuação aquém do esperado na Série B do Campeonato Brasileiro montam um cenário propício para saída. Pressionada, a direção do Inter diz que "não há espaço para mudança". Mas vê amplificado ecos sobre uma análise profunda do trabalho durante os próximos jogos, principalmente após a sequência de três empates na competição, o último nesta terça-feira (21) quando o time ficou no 0 a 0 contra o Paraná Clube em casa. "Não temos mais espaço para mudança. Já foi feito e não gostamos de fazer [troca de comissão técnica]. Fizemos porque entendemos que seria necessário. O desempenho que estamos tendo está nos mostrando que era necessário a mudança. A comissão que chegou ainda não teve tempo de fazer as mudanças necessárias. Então, espaço para mudança não há mais. O campeonato está andando. É com essa comissão que vamos melhorar e vamos fazer um grande esforço para qualificar o time onde temos carências", afirmou o vice de futebol Roberto Melo. Guto Ferreira assumiu o Inter no começo deste mês. Tem seis jogos no comando do time, com duas vitórias e quatro empates. Sob ordens dele, a equipe marcou oito gols e sofreu cinco. Com 14 pontos, o time de Porto Alegre está fora da zona de classificação para Série A do ano que vem. E não são apenas os resultados que incomodam. O principal problema é a falta de qualidade nas partidas do time. Nesta terça-feira, diante do Paraná, o Internacional fechou o jogo sem dar um chute sequer ao gol rival. Criou apenas uma oportunidade de gol e por pouco não perdeu. Estes fatores geram uma pressão muito grande. A torcida quebrou cadeiras e arremessou os pedaços no gramado do Beira-Rio após o jogo. Aos gritos, do lado de fora, protagonizou o terceiro protesto forte do ano. E nos bastidores o clima também não é de apoio total. Segundo apurou a reportagem do UOL Esporte, já há um movimento interno no clube que considera a demissão de Guto Ferreira, o quanto antes, o melhor para conseguir finalmente o crescimento necessário para voltar à elite. "No futebol, se está para tudo. Tenho convicção do que faço e todos os projetos que peguei nestas condições, o final da competição foi de êxito. Até agora, a mão na massa da maneira que se gosta de trabalhar, não se pôs. Então, se fosse simplesmente no verbal, ai não precisava treinar, era só escalar e distribuir camisa. Futebol não é assim, é repetição e treinamento", disse Guto Ferreira. DECLARAÇÕES O que também torna curiosa a situação de Guto Ferreira é a falta de uma defesa do grupo de jogadores. Ceará reclamou da forma que foi tratado no clube após o empate com o Paraná. D'Alessandro preferiu dizer que "tem uma opinião e não divulga" em vez de defender o técnico publicamente. Por outro lado, Guto disse após o duelo contra o América-MG, há uma semana, que "dentro de campo quem erra e acerta não é ele, são os jogadores". Empurrando para os atletas uma parte da responsabilidade sobre os infortúnios. Enquanto isso, uma eventual demissão também traz um problema matemático. O Inter precisou pagar a rescisão de contrato de seu técnico demitido Antonio Carlos Zago. Pagou R$ 500 mil ao Bahia para rescindir o vínculo de Guto Ferreira por lá, e agora precisaria pagar também a rescisão do treinador no clube. Algo impossível de ser planejado no momento. Os próximos três jogos ditarão o destino da comissão técnica do Inter. O primeiro será diante do Brasil de Pelotas, sábado, no estádio Bento Freitas. Depois terá pela frente o Boa Esporte e o Criciúma no Beira-Rio.