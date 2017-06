Cursinho Solidário abre inscrições para Superintensivo em Curitiba

(foto: Divulgação)

As inscrições para o Cursinho Solidário abrem na próxima segunda-feira (26) e seguem até 16 de julho. O projeto é voltado a estudantes de baixa renda que estão cursando ou já concluíram o terceiro ano do Ensino Médio, provenientes de escolas públicas, que pretendem prestar vestibular neste ano. Apoiado pelo Curso Positivo, Instituto Positivo (IP), UTFPR, e com dezenas de professores voluntários, o projeto oferece 100 vagas para um curso preparatório isento de mensalidade, com aulas de 11 de setembro a 24 de novembro.

Idealizado e coordenado pela ONG Formação Solidária, o cursinho existe há 14 anos. A metodologia utilizada é a do Sistema Positivo de Ensino, com material subsidiado pela Editora Positivo. As aulas acontecem na sede Batel do Curso Positivo e na UTFPR, no centro de Curitiba - de segunda a sexta-feira, das 18h45 às 22h20 e aos sábados, das 7h30 às 12h.

Em 2017, o Cursinho Solidário obteve o maior número de aprovados em vestibulares dos últimos anos. Ao todo, foram cerca de 240 aprovações para o Ensino Superior - destes, 163 na Universidade Federal do Paraná (UFPR). Desde o início do projeto, já foram mais de 1.200 aprovados em vestibulares. O coordenador geral da Comissão de Seleção e Acompanhamento Formação Solidária, Elias Bonfim, comemora as aprovações. “É uma conquista dos alunos. Sem o esforço e dedicação de cada um deles, não teríamos esse resultado”, destaca.

As inscrições custam R$ 50,00 e podem ser feitas até 16 de julho pelo site www.cursinhosolidario.org.br. A seleção dos candidatos é realizada em duas fases: uma prova, no dia 13 de agosto, com conteúdos gerais do primeiro e segundo anos do Ensino Médio, e uma entrevista socioeconômica, no dia 26 de agosto, com assistentes sociais, que vão selecionar os candidatos com maior vulnerabilidade. Mais informações pelo telefone (41) 3234-2363.

Serviço

Cursinho Solidário

Datas:

Inscrições até 16/071607/2017

Primeira fase: 13/08/2017

Segunda fase: 26/08/2017

Início das aulas: 11/09/2017

Inscrições: R$ 50,00

Taxa de matrícula: R$ 125,00

Material didático: R$ 150,00 (parcela única)

Mensalidade: gratuita

Informações e inscrições: www.cursinhosolidario.org.br e (41) 3234-2363