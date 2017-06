Sudão do Sul deixa fome para trás, mas situação ainda é grave, diz ONU

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Sudão do Sul deixou para trás a crise de fome, embora 45 mil pessoas nos Estados de Jonglei e Unidade ainda permaneçam em situação crítica, de acordo com uma pesquisa publicada nesta quarta-feira (21) por agentes do governo e da Organização das Nações Unidas. O relatório também informa que cerca de 6 milhões de pessoas, metade da população do país, devem enfrentar insegurança alimentar pelos próximos meses. "Embora tenhamos tirado [a fome] da mesa, temos mais pessoas do que nunca no estágio 4 [logo antes da fome]", declarou Joyce Luma, diretora do Programa Mundial de Fome para o país. "Se não dermos assistência a esta população, 1,7 milhão de pessoas em breve passará fome." A fome é declarada quando três condições são verificadas em um mesmo lugar: ao menos 20% da população enfrenta escassez de comida, ao menos 30% das crianças com menos de cinco anos sofrem de desnutrição e a taxa de mortalidade é o dobro do normal. Em fevereiro, o Sudão do Sul declarou situação de fome em partes do país, que enfrenta uma guerra civil que já dura três anos.