Inverno chega menos intenso em seu primeiro dia na capital paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A capital paulista amanheceu fria e úmida no primeiro dia do inverno. A chegada da nova estação, nesta quarta-feira (21), não foi tão severa como se esperava. Em média, os termômetros ficaram na casa dos 14º C, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da prefeitura. As menores temperaturas foram observadas nos extremos da capital e nos bairros que fazem limite com a região do Grande ABC. Na Vila Prudente (zona leste), a temperatura chegou a 12,8ºC; na Capela do Socorro (zona sul), 13º C e em Parelheiros e no Jabaquara, ambos na zona sul, 13,1ºC. A tendência, segundo o Climatempo, é a de que o frio será menos intenso e prolongado neste inverno em relação a 2016. O frio é ocasionado pela passagem de uma frente fria sobre a capital. Além de esconder o sol, as nuvens baixas acinzentadas que ficam sobre a cidade e por toda a Grande São Paulo podem provocar chuviscos e garoas nesta quarta (22). A temperatura vai permanecer baixa ao longo de todo o dia. Nesta quinta-feira (22), o dia deve amanhecer com céu nublado e formação de uma névoa úmida. No decorrer do dia, o sol aparece entre nuvens, o que deve facilitar a elevação da temperatura. A temperatura mínima prevista é de 14°C e máxima não passa de 22°C. O amanhecer da sexta-feira (23) terá variação de nuvens, porém o sol predomina na maior parte do dia. A temperatura vai aumentar um pouco e chega aos 23ºC. FIM DE SEMANA De acordo com o Climatempo, no primeiro fim de semana do inverno, haverá predomínio de sol em grande parte do Estado de São Paulo, com noites frias e a tardes amenas na maioria das áreas.