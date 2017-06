Botafogo e Vasco se reencontram na Série A após quatro anos

BERNARDO GENTILE E BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Botafogo e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Por mais simples que a última frase seja, fazia quatro anos que não era escrita. Desde 2013 se alternando em rebaixamentos para a Série B, os tradicionais não se enfrentaram na elite do campeonato nacional no período. Se levar em conta todos os rebaixamentos dos clubes, a conta fica diferente. Em 14 anos, desde que a competição passou a ser disputada por pontos corridos, Vasco e Botafogo estiveram juntos na primeira divisão em nove oportunidades. Os rivais, evidentemente, não deixaram passar e brincaram com o fato na internet. Torcedores de Flamengo, Fluminense, e até mesmo de outros estados aproveitam a oportunidade para provocar os tradicionais times cariocas. O Vasco é o grande que mais vezes foi rebaixado: 2008, 2013 e 2015. O Botafogo, por sua vez, caiu de divisão em 2002 e 2014. Em todas as oportunidades, as equipes confirmaram o e retorno à elite no ano seguinte. As duas equipes têm feito um bom desempenho no Brasileiro deste ano. O Vasco é o melhor dos cariocas com a sexta colocação, acompanhado de perto do Botafogo, em sétimo -ambos têm os mesmos 12 pontos. "A gente é bastante consciente. É um grupo que tem a consciência de que tem de manter os pés no chão. O Brasileiro é muito longo, está começando agora. Tem times que não vão ficar embaixo, como Palmeiras e Atlético-MG. Precisamos ir devagar, jogo a jogo, um passo de cada vez, sem euforia, porque está muito cedo", disse Luis Fabiano. No Botafogo, a partida marcará o reencontro de Rodrigo Pimpão com o Vasco, onde chegou em 2009 (justamente para a disputa da Série B) e ficou até 2012 –sendo emprestado para vários cubes nas últimas três temporadas. O atacante virou referência no Botafogo e faz uma brincadeira com o ex-clube. "Já passei pelo Vasco. Um clube que me projetou no cenário do futebol, após o Paraná. Espero que essa lei do ex [quando um ex-jogador faz gol no ex-clube] venha", disse o descontraído atacante. INVENCIBILIDADE O Vasco ostenta uma invencibilidade de 11 jogos diante do Botafogo. Curiosamente, o último triunfo do Botafogo ocorreu na última participação das equipes na Série A antes dos três rebaixamentos consecutivos: em agosto de 2013, 3 a 2, com gols de Rafael Marques e Seedorf.