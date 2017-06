Lanchonete oferece chope artesanal a R$ 2,90 no Largo da Ordem

(foto: Divulgação)

O Senhor Garibaldi prepara mais uma campanha para convidar os curitibanos e turistas a visitarem o Centro Histórico da cidade nesta quarta-feira (21). É um Happy Hour especial com chope artesanal Pilsen de 300ml a R$2,90. A promoção vale até às 19h. Depois desse horário, vários itens do cardápio, quentão, polenta cremosa de linguicinha, hot dog na estufa e quentão, além do chope Pilsen por R$5,00 “Além das das promoções, nossas torneiras estarão com mais quatro tipos de Chopp Artesanal. Red Ale, Dunkel, APA e X-Black. A ideia é chamar as pessoas para Centro Histórico nas noites de inverno”, destaca Horácio Coutinho, chef e proprietário do Senhor Garribaldi.

Coutinho foi um dos idealizadores da Praia da Itupava, ação realizada em conjunto com comerciantes da região do Alto da Rua XV, sucesso de público nos finais de semana de janeiro e fevereiro desse ano. “O reduzimos o preço do chope Pilsen em mais de 50% e esperamos ter o mesmo sucesso das ações de verão quando conseguimos um público expressivo, mesmo na temporada de verão quando muita gente vai para as praias nos fins de semana. Queremos valorizar o que temos na cidade nas noites frio”, lembra.



Os Hot Dogs premiados do Senhor Garibaldi também estão no cardápio desta quarta-feira. Com a preocupação pela sustentabilidade e um novo modelo de negócio, o bar e restaurante fica em um espaço colaborativo junto ao Novo Louvre, ateliê de moda, na Rua Trajano Reis, 36.