Sem pagar dívida por 2 anos, Boris Becker declara falência

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ex-número 1 do mundo no tênis, Boris Becker declarou falência. O também ex-técnico de Novak Djokovic não pagou uma dívida pendente desde outubro de 2015 e não conseguiu negociar com a justiça de Londres. O pedido de falência foi feito pelos banqueiros do Arbuthnot Latham & Co. Os advogados de Becker alegaram que havia evidências suficientes para provar que o ex-tenista iria pagar a dívida em breve com um refinanciamento. O defensor ainda argumentou que ele jamais deixaria de pagar uma dívida até mesmo pela sua imagem. Becker é comentarista de televisão. “Ele deveria ter pensado nisso há muito tempo. Não é frequente um caso de uma pessoa profissional ter uma dívida pendente desde outubro de 2015. É uma dívida histórica”, falou a juíza Christine Derret.