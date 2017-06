'Só perrengue', diz Anitta sobre gravação de clipe com Pabllo Vittar em deserto do Marrocos 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No deserto do Marrocos para gravar um novo clipe com Pabllo Vittar, Anitta falou sobre os problemas encontrados ao chegar ao local. "Só perrengue. Calor da p*". O relato da cantora foi compartilhado no na rede social Instagram pelo recurso Stories -vídeos e fotos que desaparecem em 24 horas. "É um calor que te cozinha", disse Pabllo, também no Instagram Sories. Segundo Mônica Bergamo, colunista da Folha de S.Paulo, Anitta e Pabllo viajam nesta terça (20) para o Marrocos, onde gravarão o clipe da música "Sua Cara", parceria das duas cantoras com o trio de música eletrônica Major Lazer. O vídeo será dirigido por Bruno Ilogti e Giovanni Bianco, mesma dupla que trabalhou recentemente com Anitta em "Paradinha". Pabllo ficou famosa por integrar a banda da última temporada de "Amor e Sexo", programa da Globo apresentado por Fernanda Lima. A MÚSICA "Sua Cara", do trio de música eletrônica Major Lazer -Diplo, Jillionaire e Walshy Fire- mistura as batidas eletrônicas com a letra cantada em português por Anitta e Pabllo. Diz o refrão: "Linda, livre, leve e solta. Doida para beijar na boca. (...) Que eu vou jogar bem na sua cara. Vou rebolar bem na sua cara." Esse é o refrão do single "Sua Cara" do trio de música eletrônica Major Lazer em parceria com as cantoras Anitta e Pabllo Vittar. O novo hit foi divulgado no dia 1° de junho.