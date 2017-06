Rock in Rio terá serviço especial de ônibus

A organização do Rock in Rio e o Rio Ônibus divulgaram nesta terça-feira, dia 20, o serviço especial de ônibus — Primeira Classe — para os sete dias de evento. O objetivo do esquema de transporte é atender ao público que irá ao festival, sem causar transtornos à cidade do Rio de Janeiro e aos moradores que vivem no entorno da nova Cidade do Rock. O Primeira Classe permitirá que o público utilize um dos 17 serviços especiais para chegar e sair da Cidade do Rock com mais conforto e comodidade. Além do ônibus especial, há ainda a opção de se utilizar o transporte regular, por meio da utilização do Metrô e do BRT.

Cartão Rock in Rio Primeira Classe

Assim como nas últimas edições, a única forma de chegar à Cidade do Rock será por meio de transporte público. Para facilitar o acesso, foram criados os serviços Primeira Classe, a forma mais confortável de chegar ao Rock in Rio. Os serviços são compostos por veículos do tipo rodoviário com ar-condicionado (frescão) e sairão de 17 pontos diferentes, localizados no Rio de Janeiro, Petrópolis e Niterói.

O serviço oferece transporte direto, sem paradas até o ponto final - localizado em uma entrada exclusiva ao lado da nova Cidade do Rock, dentro do Parque Olímpico. O embarque acontece em locais e horários pré-estabelecidos no momento da compra do cartão. Já a volta tem horários flexíveis.

Como Funciona

Cada pessoa terá seu próprio cartão Rock in Rio Primeira Classe, que dará direito à ida e à volta, de acordo com os dias, horários e locais escolhidos durante o processo de compra. No embarque, a entrada será por ordem de chegada e a organização do Rock in Rio recomenda que os passageiros cheguem 15 minutos antes do horário estabelecido no cartão. A volta do evento poderá ser realizada sem horário pré-definido, a partir de 22h mediante a lotação máxima do veiculo, até duas horas após o término do último show do Palco Mundo.

A novidade para 2017 é o RioCard Duo, um cartão pré-pago com dupla função: transporte, para a utilização no Primeira Classe e compras, para ser utilizado dentro da Cidade do Rock desde que o cliente insira créditos pré-pagos.

Pontos de Embarque

Aeroporto Santos Dumont

Aeroporto Tom Jobim - Galeão

Barra da Tijuca

Botafogo Praia Shopping

Centro

Copacabana

Ipanema

Lagoa

Méier

Norte Shopping

Recreio Shopping

Rodoviária Novo Rio

Shopping Nova América

Shopping Rio Sul

Tijuca/Saens Peña

Petrópolis

Niterói

Vendas

A venda dos bilhetes para o transporte Primeira Classe é feita através do site http://eventos.riocard.com/rockinrio. O valor da tarifa será de R$ 100,00 e dará direito à ida e à volta (mais o valor do frete de entrega do cartão).

Os cartões Rock in Rio Primeira Classe que forem comprados pelo site serão entregues em domicílio. O pagamento só poderá ser efetuado através de cartões de crédito ou débito.

A partir do dia 2 de setembro, caso ainda haja disponibilidade de dias, locais e horários para os cartões de transporte, haverá venda em pontos físicos na cidade do Rio de Janeiro que serão divulgados em breve.

Regras para a compra online dos cartões Rock in Rio Primeira Classe

Atenção à escolha de dia, horário e local de embarque do cartão Rock in Rio Primeira Classe. Após efetuada a compra não serão permitidas alterações

A venda está disponível até 01/09 em:

eventos.riocard.com/rockinrio

Serão oferecidos lotes limitados para cada dia de evento, local e horário de embarque. A venda está sujeita a disponibilidade.

Para vendas através do site as entregas serão em domicílio. Os valores de entrega variam de acordo com o endereço.

As vendas online aceitarão pagamentos em cartão de débito ou crédito

Entre 02/09 até dia 23/09 a compra poderá ser realizada em pontos de venda credenciados na cidade do Rio de Janeiro que serão divulgados em breve

Somente estarão disponíveis para venda nos pontos físicos os cartões não vendidos pelo site. Os lotes são limitados, e por esse motivo, algumas datas, horários e locais poderão estar esgotados

Para vendas em pontos de venda físicos, o pagamento somente poderá ser feito em dinheiro, em moeda corrente, e cartões de débito e crédito

Só será permitido comprar até 4 cartões por pedido. Cada pessoa terá um cartão, e cada cartão deverá ter o nome do passageiro associado

Cada cartão poderá ter até 7 dias de passagem para os shows do Rock in Rio

Crianças que não possuírem CPF poderão usar o número do CPF do responsável

A entrega dos cartões comprados online acontecerá a partir do dia 03 de agosto de 2017.

Cronograma das vendas Primeira Classe

De 20/06 a 16/08: vendas disponíveis online com entrega em domicílio para todos os estados do Brasil.

De 17/08 a 28/08. Vendas disponíveis online com entrega somente no Estado do Rio de Janeiro

De 29/08 a 01/09 vendas disponíveis online apenas para o segundo fim de semana (dias 21, 22, 23 e 24/09) com entrega somente no Estado do Rio de Janeiro

A partir do dia 02/09, até dia 23/09. Vendas exclusivamente em pontos físicos no Rio de Janeiro. Os locais de vendas serão divulgados em breve.

BRT + MetrôRio

A já tradicional parceria com o Rio Ônibus irá melhorar ainda mais a operação do transporte regular com o BRT próximo à nova Cidade do Rock. A chegada ao Rock in Rio poderá ser feita através dos serviços regulares do BRT, pelos corredores Transoeste, Transolímpico e Transcarioca, ou pelos serviços diretos do BRT que ligarão a Cidade do Rock à estação Jardim Oceânico do MetrôRio. O sistema BRT já funciona 24 horas, mas nos dias do evento terá um esquema especial para atender a saída do público, com reforço dos serviços durante a madrugada.

O festival fechou uma parceria inédita com o MetrôRio, que também terá esquema especial de funcionamento. A estação Jardim Oceânico ficará aberta ininterruptamente nos dias de festival. Todas as outras estações (linhas 1, 2 e 4) permanecerão abertas após a meia-noite para desembarque dos passageiros vindos do serviço especial do BRT Rock in Rio.

Para utilizar a integração entre o MetrôRio e o BRT é necessário possuir o cartão Riocard. Compre o seu antecipadamente, pois durante o evento o mesmo não estará à venda nas estações. Sem o cartão Riocard, não é possível embarcar na estação de integração entre o metrô e o BRT, no Jardim Oceânico.

Mais informações sobre o esquema especial de transportes para a Cidade do Rock serão disponibilizadas na página do Rock in Rio – www.rockinrio.com.br.

Sobre o Rock in Rio

O Rock in Rio é o maior evento de música e entretenimento do mundo. Criado em 1985 e com 32 anos de vida, é parte relevante da história da música mundial. O evento já soma 17 edições, 101 dias e 1.604 atrações musicais. Ao longo destes anos, mais de 8,5 milhões de pessoas passaram pelas Cidades do Rock.

Nascido no Rio de Janeiro, o Rock in Rio conquistou não só o Brasil, como também Portugal, Espanha e, em maio de 2015, chegou aos Estados Unidos, sempre com a ambição de levar todos os estilos de música aos mais variados públicos.

Muito mais que um evento de música, o Rock in Rio pauta-se também por ser um evento responsável e sustentável. Em 2001, através do projeto social "Por um mundo melhor", assumiu o compromisso de conscientizar as pessoas para o fato de que pequenas atitudes no dia-a-dia são o caminho para fazer do mundo um lugar melhor para todos. Em 2013, o Rock in Rio recebeu a certificação da norma ISO 20121 - Eventos Sustentáveis, um reconhecimento do poder realizador da marca que desenvolve diversas ações com vista à construção de um mundo melhor, como a criação de 182.500 empregos diretos e indiretos no total das 17 edições, e mais de R$ 71 milhões investidos em causas socioambientais e a construção de um legado positivo para as cidades onde o evento é realizado