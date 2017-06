Polícia prende último envolvido em latrocínio contra empresário na RMC

(foto: Divulgação/Polícia Civil)

Um homem de 48 anos, suspeito de participar de um crime de latrocínio que vitimou o empresário Joel do Vale de Andrade, 63 anos, bem como na tentativa de homicídio de uma mulher de 54 anos – funcionária da vítima –, foi preso na manhã de terça-feira (20), em um estabelecimento de produtos automotivos, localizado no bairro Vila Guaíra. O trabalho foi realizado pela Polícia Civil de Campina Grande do Sul.

Segundo informações policiais, o crime aconteceu no dia 10 de março deste ano, quando o suspeito e outras duas pessoas – presas em flagrante pela equipe de Campina Grande do Sul horas após o fato – entraram na residência da vítima, localizada no bairro Lindóia, e simularam um roubo.

Na ocasião, o trio amarrou Andrade e sua funcionária e os levou em um veículo Frontier (da vítima) para uma região rural de Campina Grande do Sul, onde o executaram com um tiro na cabeça e dispararam outro na nuca da mulher.

O delegado responsável pelo caso, João Marcelo Renk Chagas, afirma que de acordo com as investigações o crime teria sido motivado em razão de uma dívida que a vítima tinha com um dos envolvidos no fato. “Um dos homens já preso anteriormente era sócio de um autocenter de Curitiba e supostamente a vítima deveria um veículo no valor de R$20 mil. Razão que levou os suspeitos a planejarem o crime”, conta o delegado.

O homem foi preso em cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Campina Grande do Sul, pelos crimes de latrocínio e tentativa de homicídio. Agora, permanece deito no Setor de Carceragem Temporária (Secat) da unidade, onde está à disposição da Justiça.