Feira de franquias traz opções que vão de R$ 10 mil a mais de R$ 1 milhão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A feira ABF Franchising Expo, da ABF (Associação Brasileira de Franchising), que começa nesta quarta (21), oferece franquias com investimento baixo, inferiores a R$ 10 mil, e opções que podem custar até R$ 1 milhão. Além dos estandes, há espaços com apresentações sobre o mercado no Brasil e informações sobre como escolher uma marca, além de palestras. Uma das áreas apresentará fornecedores de serviços de marketing e geolocalização, sistemas de pagamento, design de ponto de venda e ferramentas tecnológicas para ajudar os empreendedores. Entre os expositores, há opções nos setores de saúde, beleza e bem estar, casa e construção, alimentação, moda, informática e eletrônicos, turismo e hotelaria, educação e turismo, também para quem quer empreender de casa, em modelo "home-based". Serão 400 marcas em exposição na feira, que acontece em São Paulo, e termina no sábado (24). A expectativa de público é de 65 mil pessoas. 26.ª ABF FRANCHISING EXPO ONDE Expo Center Norte - Pavilhões Branco e Azul - Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme - São Paulo - SP QUANDO de 21 a 24 de junho (de 3ª a 6ª das 13h às 21h, e sábado, das 11h30 às 18h30) QUANTO R$ 70,00, válido para todos os dias. É possível comprar os ingressos pela internet ou na bilheteria do local SAIBA MAIS www.abfexpo.com.br/ (11) 3598-7834