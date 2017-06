Flamengo confirma contratação de Geuvânio por empréstimo até fim de 2018

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo confirmou a contratação do terceiro reforço na janela de transferências. Depois do meia Everton Ribeiro e do zagueiro Rhodolfo, o time da Gávea anunciou a chegada do atacante Geuvânio. O acordo com o Tianjin Quanjian, da China, foi por um empréstimo de 18 meses. O jogador assinou contrato até dezembro de 2018 e terá a maior parte do salário custeada pelo clube chinês. Fotos do atacante com a camisa rubro-negra vazaram no último domingo (18). O Flamengo, no entanto, só realizou o anúncio do reforço após os exames médicos e a chegada da documentação enviada pelos dirigentes chineses. Aos 25 anos, Geuvânio foi formado pelo Santos, que possuía uma cláusula de exclusividade em caso de retorno ao futebol brasileiro. O departamento jurídico do Flamengo entendeu que a questão é nula e recomendou a sequência da negociação. Presidente do Santos, Modesto Roma garantiu que o clube correrá atrás dos seus direitos na Fifa e tentará até impedir a transferência do atleta. Na visão do Flamengo, no entanto, o máximo que pode ocorrer é a cobrança de uma multa ao clube chinês e ao jogador, que diga-se de passagem não tem mais qualquer ligação contratual com o Santos. Com as chegadas dos três reforços, o Flamengo encerra os trabalhos no mercado para reforçar o elenco. A partir de agora, alguns atletas devem deixar o clube. O meia-atacante Cafu já foi emprestado ao Ceará, enquanto o zagueiro Donatti negocia os detalhes finais da transferência em definitivo para o Tijuana-MEX.