Diretores do spin-off de 'Star Wars' sobre a vida de Han Solo são demitidos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os diretores Phill Lord e Chris Miller, conhecidos pelos filmes "Anjos da Lei" e "LEGO Batman: O Filme", foram demitidos da produção da Disney sobre Han Solo, icônico personagem de "Star Wars". De acordo com o site americano "Variety", a demissão aconteceu após meses de conflito dos diretores com a produtora Kathleen Kennedy e outros membros da equipe. Lord e Miller foram contratados por terem visões diferentes de produção de filmes. Entretanto, segundo o site, Kennedy não aprovou o estilo das gravações dos diretores, o que tornou o set polarizado. Ainda sem título definido, o filme mostrará a vida do Han Solo dos 18 aos 24 anos e está previsto para 2018.