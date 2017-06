Portugal vence Rússia com gol de Cristiano Ronaldo e fica a um empate da classificação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em uma tarde em que jogou para o gasto, a seleção de Portugal venceu a Rússia e se aproximou da classificação para a semifinal da Copa das Confederações. Nesta quarta-feira (21), os comandados de Fernando Santos venceram por 1 a 0, gol de Cristiano Ronaldo. A vitória leva Portugal aos 4 pontos. Para avançar para a próxima fase, a seleção portuguesa precisará apenas de um empate contra a Nova Zelândia na última rodada para se classificar sem depender de outros resultados. A próxima rodada do Grupo A será no próximo sábado (24), às 12h. Portugal enfrentará a Nova Zelândia, enquanto a Rússia terá o México pela frente. O JOGO Portugal precisou de apenas sete minutos para se impor diante da dona da casa. Após cruzamento de Raphaël Guerreiro, Cristiano Ronaldo subiu mais que a defesa para cabecear firme e superar o goleiro Akinfeev, abrindo o placar para a seleção portuguesa. Em seu centésimo jogo com a camisa da seleção russa, o goleiro Akinfeev teve trabalho para parar o ataque de Portugal. Depois do gol, o primeiro grande trabalho do arqueiro foi aos 31 minutos da primeira etapa. Com um drible rápido, Cristiano Ronaldo se livrou da marcação e soltou a bomba, obrigando Akinfeev a fazer boa defesa. No segundo tempo, mais duas chances: aos 4 minutos, Cédric cruzou e André Silva cabeceou no contrapé e obrigou Akinfeev a se esticar todo para fazer grande defesa. Aos 13 minutos, Cédric chutou uma bola cheia de efeito de fora da área, parando em mais uma defesa do goleiro. Depois das chances perdidas por Portugal para ampliar o marcador, a Rússia começou a sair mais para o jogo. Apesar do controle da posse de bola e das tentativas de cruzamento para a área, a dona da casa mal conseguiu assustar Rui Patrício. As melhores chances saíram nos minutos finais. Primeiro, um cruzamento despretensioso da esquerda fez com que Rui Patrício se esticasse para evitar o gol. No escanteio na sequência, Dzhikiya cabeceou por cima do travessão.