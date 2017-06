Ronaldo cala vaias em Moscou e dá primeira vitória a Portugal na Rússia

FÁBIO ALEIXO MOSCOU, RÚSSIA (FOLHAPRESS) - Antes do jogo muitos aplausos e gritos histéricos para Cristiano Ronaldo cada vez que tocava na bola no aquecimento ou era mostrado no telão. Mas com a bola rolando, a torcida russa que lotou a Arena Spartak nesta quarta-feira (21) não perdoou o português e o vaiou a cada toque. Mas Ronaldo não se importou com isso e foi decisivo para a vitória de Portugal sobre os anfitriões por 1 a 0. O astro do Real Madrid anotou o gol com uma cabeçada indefensável para o goleiro Igor Akinfeev aos oito minutos do primeiro tempo. O resultado faz com que Portugal vá para quatro pontos e lidere o Grupo A da competição, enquanto os russos ficam em segundo com três. México e Nova Zelândia ainda se enfrentam nesta quarta, a partir das 15h (de Brasília). Mesmo jogando com toda a torcida a favor, a Rússia mostrou-se um time incapaz de colocar fogo na partida e foi completamente dominada pelo adversário na primeira etapa. O placar só não foi maior a favor da atual campeã europeia graças a boas intervenções do goleiro Akinfeev, a mais destacada delas em um chute à queima-roupa de Ronaldo aos 31 minutos, que ele tirou com o pé. Os anfitriões só ameaçaram no fim da primeira etapa em um chute de Smolov que saiu sem direção. Precisando da vitória para praticamente selar a sua vaga na semifinal, a Rússia se lançou com tudo ao ataque na segunda etapa e passou a encurralar Portugal em seu campo de defesa. Os portugueses passaram então a depender do contra-ataque. E foram diversos. Em um deles, Ronaldo recebeu um cruzamento certeiro, mas falhou na cabeçada. Em outro, isolou o chute. Em que pese a pressão, a Rússia não teve qualidade suficiente na hora de definir a jogada para evitar a derrota e frustrar seus 42.759 torcedores em Moscou. A última chance foi aos 47 minutos em uma cabeçada de Dzhikya que passou raspando a trave. Na última rodada, no sábado (24), a Rússia enfrentará o México em Kazan, às 12h (de Brasília). No mesmo horário, Portugal encara a frágil seleção da Nova Zelândia em São Petersburgo.