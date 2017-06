Polícia investiga desaparecimento de motorista do Uber em Curitiba

(foto: Reprodução)

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de um motorista do Uber, aplicativo de transporte, em Curitiba. Dgozy Carlos Souza, de 34 anos, passou a noite de quinta-feira (15) trabalhando e teve a última corrida registrada às 13 horas perto do Jardim Botânico. Depois disso, não há notícias do motorista.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Souza é motorista do Uber há quatro meses e mora em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. Quando desapareceu, Souza vestia uma calça jeans escura, blusa manga comprida preta, blusa de lã marrom e sapato escuro.

Quem tiver informações sobre o desaparecido deve entrar em contato com a DPP pelo telefones (41) 3360-1400 ou 3883-7155.